اليوم.. خمس مباريات تختتم الجولة الـ 21 من دوري الكرة الممتاز

2021/03/01 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تختتم اليوم الاثنين ( 1 آذار 2021) الجولة الحادية والعشرين من منافسات دوري الكرة الممتاز، بإقامة خمس مباريات، ثلاث في بغداد، وواحدة في البصرة، وأخرى في زاخو.

الحدود – الكهرباء – الساعة الثانية ظهراً – تسجل وتبث مساءً من قناة الشباب سبورت

زاخو – اربيل – الساعة الثانية ظهراً - تسجل وتبث مساءً من قناة الشباب سبورت

أمانة بغداد – الشرطة – الساعة الثانية ظهراً - تبث مباشرة من قناة الشباب سبورت

الجوية – نفط البصرة – الساعة الرابعة عصراً - تبث مباشرة من قناة الشباب سبورت

الميناء - السماوة – الساعة السادسة مساءً - تبث مباشرة من قناة الشباب سبورت

وكانت الجولة نفسها قد أفتتحت أمس الاحد بفوز النجف على نفط الوسط، والصناعات على الطلبة، وتعادل الديوانية ونفط ميسان والقاسم والكرخ والنفط والزوراء.

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