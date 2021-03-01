الكاظمي مهنئاً بعيد المعلم: نعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء الوطن

2021/03/01 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، المعلمين في عيدهم، مبينا أنه سيعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء وطننا.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "في عيد المعلم، أرفع أسمى التهاني إلى كوادرنا التربوية والتعليمية المضحية التي رفدت الحياة بأسس ديمومتها من علم وأخلاق ووطنية".

وأضاف، "مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم، فسنعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء وطننا ورعاية الأجيال".

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