الكاظمي في عيد المعلم: سنعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء وطننا ورعاية الاجيال

2021/03/01 | 09:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأثنين، الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم، مؤكداً العمل على دعمهم وتمكينهم.وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، انه “في عيد المعلم، أرفع أسمى التهاني إلى كوادرنا التربوية والتعليمية المضحية التي رفدت الحياة بأسس ديمومتها من علم وأخلاق ووطنية”.واضاف الكاظمي “مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم، فسنعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء وطننا ورعاية الاجيال”.

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