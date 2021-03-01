2021/03/01 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكوادر التعليمية بعيدها ، مؤكدا: " ان مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم ".وقال الكاظمي في تغريدة على / تويتر / :" في عيد المعلم ارفع اسمى التهاني الى كوادرنا التربوية والتعليمية المضحية التي رفدت الحياة باسس ديمومتها من علم واخلاق ووطنية ..مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم ، فسنعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء وطننا ورعاية الاجيال"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في عيد المعلم: مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي في عيد المعلم: مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).