المالكي: مستعد لتولي رئاسة الحكومة العراقية

2021/03/01 | 09:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي عن استعداده لتولي رئاسة الوزراء مجددا إذا اختاره العراقيون والقوى السياسية....

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