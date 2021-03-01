النفط تحدد موعد إيقاف حرق الغاز المصاحب في العراق

2021/03/01 | 10:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، موعد إيقاف حرق الغاز المصاحب في العراق، مبينا ان ذلك سيشمل ثلاثة حقول.وقال الوزير في تصريح صحفي، إن “العام 2024 سيشهد وللمرة الأولى بتاريخ البلاد، إيقاف حرق الغاز المصاحب في ثلاثة حقول لشركات الخدمة النفطية هي: الرميلة والزبير وغرب القرنة 2”، موضحا أن “الوزارة تركز […]

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