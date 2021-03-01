نتانياهو يتهم إيران بالهجوم على سفينة الشحن الإسرائيلية في الخليج

2021/03/01 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الإثنين، باللوم على إيران في انفجار على متن سفينة إسرائيلية في الخليج لكنه تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد.

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