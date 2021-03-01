الصحة تؤكد: خصصنا 16 منفذا لتلقيح المواطنين ضد الجائحة

2021/03/01 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الجهات الصحية في المحافظات، الاثنين، أنها تستعد للمباشرة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا بعد استلام دفعة اولية من لقاح "سينوفارم" الصيني، من خلال تخصيص منافذ التطعيم وتدريب الملاكات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 1 آذار 2021، ان دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، تضم 50 الف جرعة ستصل وهي دفعة اولية من المؤمل أن تتبعها دفعات ولقاحات أخرى خلال المدة المقبلة، مبينا ان " حملة التلقيح ستشمل المحافظات كافة ومن ضمنها إقليم كوردستان والتي ستبدأ خلال اليومين المقبلين في المستشفيات والمراكز الصحية".



من جانبه افاد مدير اعلام صحة كربلاء سليم كاظم، ان الدائرة خصصت 16 منفذا لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، موزعة بين جميع مدن المحافظة.

واضاف كاظم، ان "المنافذ هي مدينة الامام الحسين الطبية ومستشفى الهندية العام وقطاعات المركز في الاسكان والعباسية الغربية وفي احياء الوفاء والعباس والغدير، اضافة الى قطاعات الحر والهندية والحسينية وعون".

وأوضح أن " الدائرة انتهت من تدريب الملاكات الطبية والصحية في قطاعات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات على عمليات الاستقبال والتلقيح، وكذلك تخصيص اماكن خزن اللقاح وتوزيعه وآلية إعطائه والفئات المشمولة بالمرحلة الأولى بحسب تعليمات وزارة الصحة وخلية الازمة الصحية".

وفي السياق ذاته قال مدير صحة واسـط جبار الياسري، ان "اللجنة المركزية لمتابعة خطة لقاح كوفيد- 19 انتهت من الاسـتعـدادات اللوجستية وتهيئة الـفـرق الطبية الخاصة لآلية اعطائه وخزن وتوزيع اللـقاح وتحديد الفئات المـشـمولة بـالمرحلة الاولى".

ولفت إلى ان الـدائرة اتخذت الاجراءات الـوقائية الخاصـة بمواجهـة الموجـة الثانية مـن جائحة كورونا، حيث استحدثت ردهـات عـزل وفتحت أجهزة مختبرات مجهزة بـالمـسـتلزمات المختبرية.

اما في النجف، فقد رحب اهالي المحافظة بالمقترح الــذي قـدمه المـحـافـظ لـؤي الـيـاسري إلى الأمـانـة العامة لمجلس الوزراء، والذي تضمن اقتراح إلغاء الحظر الشامل وتشديد إجراءات الوقاية لما في الحظر من اضرار على الاسر الفقيرة والكسبة.

وكان البروفيسور وأستاذ علم المناعة في كلية الطب بجامعة بغداد سابقا، سند البلاغي، أشار في مقالة له، إلى ان الـلـقـاح الصيني يـعـد "الانـسـب" للعراق لانـه يعد معطلا للاستجابات المناعية ويمكن خزنه في (الثلاجة الاعتيادية) بدرجة حـرارة 2 – 8 مئوية، ويقوم "بتعـليم الجهاز المناعي عـلى إنتاج أجسام مناعية ضد سارس كوف 2 والتي بدورها تقوم بالالتصاق وتحييد بروتينات الفيروس".

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