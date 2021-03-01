نائب: الموازنة جاهزة للتصويت ونستغرب عدم ادراجها بالجدول

2021/03/01 | 10:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..استغرب النائب منصور البعيجي، الاثنين، عدم ادراج قانون الموازنة على جدول اعمال جلسة اليوم بالرغم من اتمام القانون من قبل اللجنة المالية بعد اجراء التعديلات اللازمة على القانون وهو جاهز للتصويت، مشيرا الى ان الفقرة الوحيدة التي لم تحسم هي حصة اقليم كردستان وذلك بسبب عدم تسليم حكومة الاقليم ايرادتها النفطية.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “تأخير اقرار قانون الموازنة الى الان بالرغم من جاهزيته للتصويت هو امر غير مقبول وسيضر باقتصاد البلد وقوة الشعب وسيسبب ازمة كبيرة على اعتبار ان كل شيء متعطل بسبب عدم اقرار الموازنة والجميع يترقب اقرارها بأسرع وقت”.واضاف البعيجي أنه “من غير المقبول ان تعطل موازنة البلد بسبب حكومة اقليم كردستان التي ترفض ان تسلم ايرادتها وتريد ان تأخذ فقط وهذا الامر لن نسمح به نهائيا لانه من غير الممكن ان نعطي حصة الى حكومة كردستان على حساب محافظاتنا المحرومة”.وتابع أن “على رئاسة مجلس النواب ان تعرض قانون الموازنة بجلسة علنية امام الشعب وتترك الامر الى ممثلين الشعب من اجل ان يتم التصويت عليه وانهاء هذه الازمة وان كانت حكومة الاقليم تريد حصتها فعليها ان تسلم ايرادتها فبدون ان تسلم النفط والايرادت الاخرى لن نصوت على حصة الاقليم نهائيا”.



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