2021/03/01 | 10:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، تهنئة للمعلمين بمناسبة عيد المعلم.وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” جاء فيها، “إلى صناع الأجيال، كل التقدير والاحترام لهتمتهم السامية وانتم تواجهون الظروف القاسية وتتحمولون مسؤولية بناء جيل تلو الآخر”.وأكد الحلبوسي على دعمه لاعضاء مجلس النواب في سبيل “تسهيل سبل نجاح المعلمين لتحقيق رسالتهم الانسانية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي في عيد المعلم: تواجهون الظروف القاسية وتتحملون مسؤولية بناء جيل تلو الآخر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي في عيد المعلم: تواجهون الظروف القاسية وتتحملون مسؤولية بناء جيل تلو الآخر) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي في عيد المعلم: تواجهون الظروف القاسية وتتحملون مسؤولية بناء جيل تلو الآخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).