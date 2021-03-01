العمليات المشتركة تكشف حقيقة باجات الإستثناء

2021/03/01 | 10:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، ما يتم تداوله حول منح باجات الاستثناء لغير مستحقيها....

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