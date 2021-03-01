خلافات قد تمنع مشاركة التيار الصدري في الانتخابات

2021/03/01 | 10:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح مقرب من السيد مقتدى الصدر عن وجود خلافات داخلية، ما قد تمنع مشاركة التيار الصدري في الانتخابات العراقية المقبلة....

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