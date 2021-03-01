التضخم يرتفع 3.3% بفعل ارتفاع اسعار المواد الغذائية بفعل ارتفاع الدولار

2021/03/01 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وزارة التخطيط عن ارتفاع التضخم خلال الشهر الأخير من السنة الماضية بنسبة 3.3%، بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما نوهت إلى إصدار تقرير جديد عن التضخم الاسبوع المقبل لمرور 3 أشهر على خطوة تخفيض الدينار مقابل الدولار.المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أشار في تصريح صحفي، إلى وجود تأثير سلبي […]

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