تسجيل 144 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2021/03/01 | 10:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر في دائرة صحة ذي قار، اليوم الإثنين، بتسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر، إن “دائرة صحة ذي قار أجرت 564 مسحة، 144 منها تحقق إصابتها بفيروس كورونا، و420 منها سالبة”.وكانت محافظة ذي قار سجلت 114 إصابة، ووفاة واحدة، يوم أمس، بحسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا.

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