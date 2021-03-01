موقف الفيلسوف ابن الراوندي من الموت - الياس خليل نصرالله

2021/03/01 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الياس_خليل_نصرالله هو أبو الحسن بن إسحاق الراوندي (نسبة إلى قرية راوند بين أصفهان وكاشان في فارس).



ولد سنة ٨-;-٢-;-٧-;-م وتوفي سنة ٩-;-١-;-١-;-م.



شهدت حياته تحوّلات مذهبية وفكرية عميقة.



فقد كان في بداياته العلمية من أعلام المعتزلة، إلّا أنّه اختلف معهم وأنتقدهم بشدّة في كتابه "فضيحة المعتزلة" ردًّا على كتاب الجاحظ "فضيلة المعتزلة".



اعتنق لفترة قصيرة المذهب الشيعي، وكتب كتاب "الإمامة".



لكن لقاءه بأب ......





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