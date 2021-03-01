الاندماج كأفق / الاندماج كقرار.....5 - محمد الحنفي

2021/03/01 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الفرق بين مستويات الاندماج الثلاثة:إننا عندما نتكلم عن الاندماج، كمفهوم عام، وعن الاندماج كأفق، وعن الاندماج كقرار، نتكلم عن العام، وعن الخاص.فالاندماج، بصفة عامة، عام، والاندماج كأفق، والاندماج كقرار، خاص.والفرق بين العام، والخاص، واضح، ولا يحتاج إلى بذل مجهود، لإدراك الفرق القائم بينهما؛ لأن العام عام، مهما كانت الحالة التي تدرج تحته، سواء تعلق الأمر بالاندماج بين الجمعيا ......





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