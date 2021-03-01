الولايات المتحدة والشرق الاوسط: تغيرات سياسية - جواد الديوان

2021/03/01 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان اكد الرئيس كارتر في 1980 اهمية نفط الشرق الاوسط، وان اي محاولة للسيطرة على الخليج هو اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة، ويجب مقاومته باي طريقة وحتى بالسلاح.



واصبحت هذه عقيدة كارتر وتحدد سياسة امريكا في الشرق الاوسط.



وقتها كانت امريكا تستورد 29% من احتياجها للنفط من الخليج، واستمرت هكذا لعقدين من الزمن.



اما الان فانها تستورد 13% من احتياجها من الخليج.



وتستورد النفط من المكسيك اكثر مما ......





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