قروض شراء الوحدات السكنية “تحت المجهر”.. انتقادات لاليات “غير مفهومة” واتهامات بـ”التمييز”

2021/03/01 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاثنين، الآلية التي يتبعها البنك المركزي، بشان قروض الاسكان، متهمة إياه بالتمييز.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، في حديث للصحيفة الرسمية، ان “القروض التي تمنح لغرض بناء المجمعات السكنية الاستثمارية والقروض التي تمنح من المصارف لغرض شراء بيوت سكنية فيها نوع من التمييز الواضح”.

وبين البياتي ان “الفوائد معدومة في هذه المجمعات بينما تصل من 2 الى 4 بالمئة لشراء الوحدات السكنية”.

وأضاف ان “الشروط الموضوعة لشراء الدور تعجيزية اذ يحتاج طالب القرض إلى سند او فتح بيان وهذا غير ممكن دون دفع مال للبائع”، لافتا إلى أنه “من خلال اطلاعنا على بعض العقود لاحظنا اجحافاً واضحا في بنودها وفرض شروط قاسية على المشتري واستغلال حاجة المواطنين من قبل الباعة”.

وأكد البياتي على “ضرورة أن تكون بنود واضحة خاصة وان اغلب هذه التجمعات تبنى على اراض فيها تسهيلات من الدولة لذلك يجب ان تكون هنالك مراعاة لهذه الامور”، مضيفاً انه “لاحظنا أيضا ان القروض تمنح لمجمعات معينة من قبل المصارف علما ان المجمعات كثيرة لذلك يجب منح المواطن خيارات أوسع وان تكون الاسعار موحدة وعدم التمييز بين مواطن واخر وضرورة ان تكون الاسعار مراقبة وتحت سيطرة الدولة لمنع استغلال المواطنين”.

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