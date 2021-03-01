الأدوية التي يجب أن تحملها معك

2021/03/01 | 10:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يمكن لنوبة المرض المزمن أو الصداع أن تصيب الشخص في أي وقت.تحدثت تاتيانا رومانينكو، الطبيبة المعالجة، لوكالة “سبوتنيك”، عن الأدوية التي يجب أن يحملها كل شخص عند مغادرته المنزل.قالت الطبيبة، أولا وقبل طل شيء، يجب أن يكون معك أدوية للحالات الطارئة إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة.وأضافت: “يجب أن تكون […]

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