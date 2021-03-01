لجنة التربية مهنئة بعيد المعلم: التعليم بالعراق يتعرض لأزمة كبيرة

2021/03/01 | 10:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]هنأت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، بمناسبة عيد المعلم، لافتة إلى ان التعليم بالعراق يتعرض لأزمة كبيرة.

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