توجيه من وزير النفط بصرف 300 مليون دينار لمركز الثلاسيميا في البصرة

2021/03/01 | 10:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اوعز وزير النفط احسان عبد الجبار، الاثنين، بتخصيص 300 مليون دينار دعماً لمركز الثلاسيميا في محافظة البصرة.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2021)، ان "الوزير استقبل في البصرة عدداً من المسؤولين للمراكز التخصصية وامراض الدم الوراثية في دائرة صحة البصرة ضم كل من ، د.



نزار جواد ومدير (مركز امراض الدم الوراثية) د.



باسم عبد الكريم والاستشاري في امراض الدم المختبري د.



صادق خلف علي، و أكد ان المسؤولية الوطنية والمهنية والاخلاقية تتطلب من جميع الجهات المعنية وغيرها تقديم الدعم والاسناد لهذه المراكز من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم الصحية".

وتم في هذا اللقاء بحسب البيان "بحث احتياجات المراكز التخصصية والمختبرات والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين ، واوعز وزير النفط الى شركة نفط البصرة بتخصيص مبلغ (200,000,000) مائتان مليون دينار لتجهيز مركز الثلاسيميا بالاجهزة الطبية المطلوبة، ورصد مبلغ (100,000,000) مائة مليون دينار لتجهيز المواد التشغيلية الخاصة بالمختبر، بهدف الاسراع في تقديم خدمات التحاليل وتشخيص الامراض للمواطنين في البصرة وعموم العراق".

واضاف البيان انه "تم التوجيه بتخصيص مبلغ شهري (35.000.000) خمسة وثلاثون مليون دينار شهرياً ،بعد مصادقة مجلس ادارة شركة نفط البصرة، لدعم مركز الثلاسيميا بالاحتياجات الشهرية اللازمة من المستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للاجهزة المختبرية".

وتابع البيان ان "مدير مركز امراض الدم الوراثية اشاد بالدعم الكبير الذي توليه الوزارة وشركة نفط البصرة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".

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