نائب: صُدمنا بتبرع الصين لقاحات كورونا.. ما الذي استوردته وزارة الصحة؟

2021/03/01 | 10:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عبر النائب كاظم الشمري، اليوم الإثنين، عن صدمته من أن لقاحات كورونا جاءت بتبرع من الصين، فيما تساءل عن اللقاح الذي استوردته وزارة الصحة.وقال الشمري في بيان، إنه “في الوقت الذي قدمت فيه الكوادر الصحية والطبية البطلة أرواحها قرباناً للشعب العراقي وفعلت كل ما بوسعها لإنقاذ أكبر عدد من المصابين بوباء كورونا، وفي […]

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