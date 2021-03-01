2021/03/01 | 10:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. وزير التربية يوجه كتاب شكر الى الملاكات التدريسية التعليمية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. وزير التربية يوجه كتاب شكر الى الملاكات التدريسية التعليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).