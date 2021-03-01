2021/03/01 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، القبض على محتالين ببيع الأراضي الزراعية ومتهما بالقتل بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصلت بتاريخ٢٠١٧/١٢/٣٠ ولمجهولية عنوان المتهم الهارب أحيلت الاوراق التحقيقة الخاصة بالمجنى عليه إلى المكتب، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والاستعانة بالمصادر وتم القبض على المتهم وتم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتم إجراء كشف الدلاله وقرر القاضي المختص توقيفه وفق احكام الماده ٤٠٦ ق.ع".

واضاف البيان ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الخضراء تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين لقيامهم بممارسة النصب والاحتيال ببيع الأراضي الزراعية في منطقة الكاظمية، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتم توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٥٦ ق.ع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجرام بغداد: كشف حادث قتل غامض والقبض على محتالين ببيع الأراضي الزراعية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجرام بغداد: كشف حادث قتل غامض والقبض على محتالين ببيع الأراضي الزراعية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).