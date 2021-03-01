2021/03/01 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة الديوانية عن تمكن مفارز شعبة مكافحة الاجرام بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية من القاء القبض على اثنين من المتهمين بقضايا الخطف.

وقالت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" بان "احد المتهمين من محافظة بغداد في حين يسكن الآخر الديوانية"، مشيرة الى قيامها باحالتهما الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تلقي القبض على متهمين بقضايا خطف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تلقي القبض على متهمين بقضايا خطف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).