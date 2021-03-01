وصول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل إلى مطار بن غوريون

2021/03/01 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إسرائيل وصول أول سفير إماراتي

لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن

غوريون، لافتة إلى أنه سيقوم بتقديم

أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.

وكان مكتب دبي الإعلامي قد أفاد الشهر

الماضي، بأن محمد

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