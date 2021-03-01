بريطانيا.. أكثر من 20 مليون شخص يتلقون اللقاح ضد كورونا

2021/03/01 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى أكثر من 20 مليون شخص الجرعة الأولى

من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في

بريطانيا، وفق ما أعلنت الحكومة التي

تعول على التطعيم للخروج من الأزمة

الصحية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشعر البلاد

البالغ عدد

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