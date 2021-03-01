حقائق عن التقنيات المستخدمة في لقاحات كورونا

2021/03/01 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ااعتمدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة حتى الآن ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، بعدما اثبتت فعاليتها خلال التجارب السريرية.

وتم الترخيص للقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بايونتيك، وكذلك لقاح موديرنا، ثم لقاح جونسون أند جونسون، الذي يعتمد على جرعة واحدة وتدابير شحن وتخزين أقل تكلفة.

قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن لقاحات فيروس كورونا الثلاث "فعالة وآمنة بشكل عال"، مؤكدا أن "الانتظار والمفاضلة بين اللقاحات أمر غير مجد".وتقوم اللقاحات عامة على تقنيات مختلفة، بالرغم من أن هدفها واحد وهو محاولة خلق مساحة آمنة في انتظار إيجاد مصل أو دواء نهائي للمرض.

ومثل جميع اللقاحات، مرت جميع التجارب على اللقاحات بتقنيات متعارف عليها، لخصتها صحفة واشنطن بوست فيما يلي:

ويمكن للعلماء نقل المواد الجينية إلى خلايا الجسم، وتحويلها إلى مصانع للقاحات وتخطي الخطوات التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تصنيع البروتينات الفيروسية أو زراعة الفيروس بأكمله في بيض الدجاج.

لقاحا فايزر وموديرنا هما أول لقاح يستخدم تقنية messenger RNA على الإطلاق للاستخدام البشري خارج التجارب السريرية.

وهو يختلف عن اللقاحات الأكثر تقليدية، والتي غالبًا ما تستخدم نسخة ضعيفة أو ميتة من الفيروس، أو بروتينًا تم إنشاؤه في المختبر.

وتعمل اللقاحات من خلال "تعليم" جهاز المناعة في الجسم طريقة التعرف على الفيروسات ومنعها.

وتحتوي لقاحات الحمض النووي الريبي على شريط من مادة وراثية داخل فقاعة دهنية.

وبمجرد دخوله الخلية، يولد الحمض النووي الريبي بروتينا موجودا على سطح الفيروس، وبذلك يتعلم الجهاز المناعي، التعرف على الفيروس.

وتتميز هذه اللقاحات بالسرعة، ويمكن تصميمها وتصنيعها بسرعة، لكن لم تتم الموافقة عليها مطلقًا للاستخدام خارج نطاق الأبحاث الطبية ومن المحتمل أن تتطلب جرعتين.

الفيروس غير الضارتستخدم بعض اللقاحات فيروسا تم تصميمه ليكون غير ضار لنقل جين من فيروس كورونا إلى الخلايا.

ويمكن تصميم اللقاحات المنقولة بالفيروسات بسرعة، وتتمثل أحد المخاوف في أن الناس يمكن أن يطوروا مناعة ضد الناقل الفيروسي، مما يجعل هذا النهج أقل فائدة إذا لزم إعطاء حقن معززة.

وقال تقرير لصحيفة "لوس أنغلوس تايمز"، إن جامعة أوكسفورد البريطانية بدأت دراسة على 800 شخص أعمارهم 50 سنة فيما فوق، لاختبار إمكانية مزج اللقاحات.وتختلف تقنيات تصنيع شظايا البروتين، لكن الشركات تستخدم الخلايا الحشرية والخميرة.

ويعتمد لقاح التهاب الكبد B مثلا على بروتين فيروسي تم إنشاؤه بواسطة الخميرة المعدلة وراثيا.

لقاحات الفيروس الضعيفة أو المعطلةفي نهج أكثر أقدمية، يتم إضعاف الفيروس بحيث لا يسبب المرض، ولكنه يبقى يطلق دفاعات للجهاز المناعي.

ويستخدم لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية هذا النهج.

وتحتوي لقاحات الفيروس المعطل على فيروسات ميتة، غير قادرة على إصابة الناس ولكنها لا تزال قادرة على إرشاد جهاز المناعة بكيفية شن رد فعل دفاعي ضد العدوى.

واستخدم لقاح شلل الأطفال الذي ابتكره جوناس سالك هذا النهج، كما تستخدم لقاحات الإنفلونزا هذه التقنية كذلك.

وعادة ما يستغرق تصنيع هذه اللقاحات وقتًا أطول.

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