إجرام بغداد تكشف ملابسات جريمة قتل غامضة وقعت قبل أربعة أعوام

2021/03/01 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاثنين (1 آذار2021)، حادث قتل غامض، فيما أعلنت القبض على متهمين آخرين بالنصب والاحتيال ببيع الأراضي الزراعية في العاصمة.

وقالت المديرية، في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية من مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ تمكنت من الكشف عن حادثة قتل غامض حصلت بتاريخ 30/12/2017 ولمجهولية عنوان المتهم الهارب أحيلت الاوراق التحقيقة الخاصة بالمجنى عليه إلى المكتب".

وأضافت، انه "تم تشكيل فريق عمل والاستعانه بالمصادر والقبض على المتهم وتم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتم إجراء كشف الدلاله وقرر القاضي المختص توقيفه وفق احكام الماده 406 ق.ع" .

وتابعت المديرية بالقول، ان "قوة أمنية من مكتب مكافحة إجرام الخضراء تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أثنين لقيامهم بممارسة النصب والاحتيال ببيع الأراضي الزراعية في منطقة الكاظمية".

وبينت، انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتم توقيفهم وفق أحكام المادة 456 ق.ع"

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