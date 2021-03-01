إنقاذ فتاتين حاولتا الانتحار من أعلى جسر مدينة الطب في بغداد

2021/03/01 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أنقذت الشرطة النهرية في بغداد، اليوم الاثنين، فتاتين من الغرق بعد أن رميا نفسيهما من أعلى جسر مدينة الطب.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "فتاتين رميا نفسيهما من أعلى جسر مدينة الطب في نهر دجلة، وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الشرطة النهرية، سارعت على الفور إلى إنقاذ الفتاتين من الغرق ولم يفارقا الحياة".

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