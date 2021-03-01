بعيد المعلم : الحلبوسي يؤكد ان البرلمان يدعم الجهود التي تسهل سبل نجاح المعلم في تحقيق رسالته

2021/03/01 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ان البرلمان يدعم الجهود التي تسهل سبل نجاح المعلم في تحقيق رسالته.وقال الحلبوسي في تعريدة على موقع تويتر بمناسبة عيد المعلم: "الى صناع الأجيال، كل التقدير والاحترام لمهمتكم السامية، وانتم تواجهون الظروف القاسية وتتحملون مسؤولية بناء جيل تلو الاخر، ليسهم في خدمة بلده".وأضاف، "اتمنى لكم النجاح في مهمتكم التي ازدادت صعوبة وتعقيداً في ظل ظروف جائحة كورونا، وادعم وزملائي في مجلس النواب كل الجهود التي تسهل سبل نجاحكم لتحقيق رسالتكم الإنسانية السامية"./انتهى9

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