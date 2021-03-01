الفريق الشمري يصل الى ديالى لمتابعة الاوضاع الأمنية فيها

2021/03/01 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري يرافقه وفد امني رفيع المستوى الى ديالى.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان ان الشمري عقد فور وصوله اجتماعا امنيا موسعا مع القيادات الامنية في المحافظة للاطلاع على الوضع الامني في قضاء جلولاء ./انتهى9

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