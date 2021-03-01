2021/03/01 | 11:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: لن يمرر محافظا لذي قار دون موافقة المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/01 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لن يمرر محافظا لذي قار دون موافقة المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: لن يمرر محافظا لذي قار دون موافقة المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).