وزير الثقافة: زيارة البابا رسالة دولية بأن العراق بلد مستقر رغم ما يحدث

2021/03/01 | 11:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاثنين، المواطنين في محافظة ذي قار، بالتهيئة لزيارة البابا فرنسيس المقررة اجراؤها هذا الاسبوع.وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، إن “زيارة البابا حدث تاريخي وسيشهد حوارات فكرية ودينية”.وأضاف “ننتظر من شباب الناصرية التهيئة لهذه الزيارة التي ستنعكس ايجابا على وضعهم”، مشيرا الى أن “لقاء البابا فرنسيس بالمرجع الديني السيد علي السيستاني سينعش الحوار بين الاديان”.وتابع أن “الاماكن التي سيضع البابا قدمه فيها ستنعش السياحة اذا احسن استثمارها”، موضحا ان “زيارة البابا رسالة اهتمام دولية بأن العراق بلد مستقر رغم ما يحدث”.ورأى وزير الثقافة، أن “زيارة البابا رسالة […]

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