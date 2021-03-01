أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق

2021/03/01 | 11:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “تقدم” أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق لليوم الاثنين.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 145,500

سعر شراء الدولار 144,500

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 120,85 دولار

100 باوند 139,80 دولار

100 دولار 738,60 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1751,40$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 65,35 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 62,41 دولار

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