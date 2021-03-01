فيديو.. حظر التجوال بسبب كورونا في السليمانية

2021/03/01 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل هذا اليوم، قبل عام، قرر اقليم كوردستان تدشين حظر التجوال التام لمنع تفشي فايروس كورونا الذي مازال يعد خطرا كبيرا على العالم، بظهور السلالة الجديدة منه.

عدسة PUKmedia وثقت الحدث، وكشفت التزام المواطنين بالتدابير الوقائية ومنع التجوال في مدينة السليمانية بدور مشهود للجيش الابيض والقوات الامنية وجهودها في ضمان السلامة والصحة للجميع.

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PUKmedia خاص

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