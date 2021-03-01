دجوكوفيتش يعادل الرقم القياسي التاريخي للأسطورة فيدرر

2021/03/01 | 11:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصبح نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، ثاني لاعب في تاريخ الكرة الصفراء، يتمكن من الوصول إلى الأسبوع 310 كمصنف أول عالميا، بعد الأسطورة السويسري روجر فيدرر.وبات في حكم المؤكد، أن دجوكوفيتش (33 عاما)، سينفرد بهذا الرقم التاريخي، في التصنيف الذي سيصدر يوم 8 مارس، حيث سيصل الصربي إلى أسبوعه رقم 311 كمصنف أول.وكان دجوكوفيتش، تصدر التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس للمرة الأولى، في العام 2011، قبل أن يفرض سيطرته على التصنيف خلال السنوات القليلة الأخيرة.ومع ذلك، فإن أهم رقم قياسي في رياضة التنس، وهو عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ما زال بحوزة فيدرر (39 عاما)، […]

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