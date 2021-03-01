2021/03/01 | 11:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يعلن عن صدمته !! ما الذي استوردته وزارة الصحة؟ ومن تبرع بلقاح كورونا للعراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يعلن عن صدمته !! ما الذي استوردته وزارة الصحة؟ ومن تبرع بلقاح كورونا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).