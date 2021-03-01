"أخبار رائعة للعالم".. تأثير حملة التطعيم الإسرائيلية على مسار الجائحة

2021/03/01 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم إسرائيل التي تملك أسرع حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، أول نظرة واقعية لكيفية تأثير اللقاح بإحداث تغيير شامل في مسار الجائحة.

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