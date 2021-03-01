بالفيديو.. وزير الصحة يتحدث عن آلية حصول المواطنين على لقاح كورونا

2021/03/01 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، إن وزارته ستطلق منصة إلكترونية لتوزيع اللقاحات على المواطنين من الجنوب إلى الشمال.

وذكر الوزير في فيديو نشره الإعلام الحكومي، أن "وزارة الصحة، دخلت في أيلول الماضي، ضمن مرفق كوفاكس للقاحات والذي يشترك فيه 190 دولة، وسيحصل على 16 مليون جرعة من اللقاحات فور توزيها من قبل المرفق".

وأضاف، أن "وزارة الصحة ستفتح 605 منفذا في المحافظات وإقليم كردستان لتوزيع اللقاحات، بواقع 5 منافذ في القطاع الصحي الواحد ضمن دوائر الصحة بالمحافظات، وستطلق منصة إلكترونية لتوزيع اللقاحات ويكون الحصول على اللقاح اختياري وبرغبة المواطن".

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