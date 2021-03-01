2021/03/01 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الكوادر التعليمية والتربوية بمناسبة يوم المعلم ، مؤكداً أهمية دورهم ورسالتهم السامية، فهم صناع المستقبل، وصناع التغيير الحقيقي في حياة الأجيال مهما اختلفت أساليب التعليم وطرق التدريس .و دعا رئيس ائتلاف دولة القانون في بيان السلطتين التنفيذية والتشريعية الى اصدار قرارات تخدم هذه الشريحة وتحدث نقلة نوعية في الانماء التربوي وتساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي تعزيزًا لدورهم الرسالي والوطني ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يهنىء الكوادر التعليمية بمناسبة يوم المعلم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يهنىء الكوادر التعليمية بمناسبة يوم المعلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).