2021/03/01 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة حرس الحدود العراقي بالمنطقة الخامسة، من العثور على 59 صاروخا في محافظة الانبار....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس حدود العراق تعثر على 59 صاروخا في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس حدود العراق تعثر على 59 صاروخا في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).