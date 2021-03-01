2021/03/01 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، عن رغبة البابا فرنسيس في زيارة البلاد بموعدها المحدد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تؤكد زيارة بابا الفاتيكان في موعدها) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تؤكد زيارة بابا الفاتيكان في موعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).