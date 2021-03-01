محافظ ذي قار يتفقد الاستعدادات لاستقبال بابا الفاتيكان

2021/03/01 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ ذي قار العراقي المكلف، عبد الغني الاسدي، ان الاستعدادات جارية لإنجاح زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة الى المحافظة....

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