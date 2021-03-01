2021/03/01 | 12:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي في اتصال مع الاسدي: وزراء العراق سيعقدون اجتماعا في ذي قار لحل المشاكل العالقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/01 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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