النجف يهزم نفط الوسط في مباراة ديربي

2021/03/01 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم النجف مباراة الديربي بفوزه على نفط

الوسط، بهدف دون رد، اليوم، على ملعب

النجف الدولي، لحساب الجولة 21 من

الدوري.

ورفع النجف رصيده إلى النقطة 37 بالمركز

الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد نفط الوسط

عند ا

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