130 دولاراً سعر تذكرة النقل البري الموحد بين مصر والأردن والعراق

2021/03/01 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل

الوزير- السفير أمجد العضايلة سفير

الأردن بالقاهرة تفعيل مذكرة التفاهم

بين شركات النقل بين دول مصر والعراق

والاردن وذلك بنقل الركاب بينهم بسعر

تذكرة موحد 130 دولا

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