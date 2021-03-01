بالصور:حملة تطوعية من الخريجين والكسبة لتعقيم وتعفير المنازل والدوائر الحكومية في قضاء الحسينية شمال كربلاء المقدسة

2021/03/01 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق عدد من أبناء قضاء الحسينية

بالتعاون مع (مركز الصلامية الصحي) حملة

تطوعية لتعقيم وتعفير المنازل والجوامع

والحسينيات وعدد من المدارس والدوائر

الحكومية والسيطرات ونقاط التفتيش مع

توزيع بروشرات تثقيف

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