2021/03/01 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وقع العراق مجموعة مذكرات تفاهم قضائية وقانونية مع الجانب الإيراني بعد زيارة رسمية لرئيس السلطة القضائية ‏في جمهورية إيران الإسلامية إلى بغداد الشهر الماضي بناء على دعوة وجهها رئيس مجلس القضاء الأعلى.‏ ووصل إلى بغداد رئيس السلطة القضائية في جمهورية إيران الإسلامية اية الله إبراهيم رئيسي يوم ‏الاثنين الثامن من شباط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بزيارة رئيسي..



العراق يبرم مذكرات قضائية وقانونية مع إيران المركز الخبري الوطني.

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