زيارة - عبدالله عطية شناوة

2021/03/01 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة في الزنزانة التي ألقي فيها معصوب العينين، مثخناً بجراح جولات التعذيب المتتالية، غاب للحظات صوت مكبر الصوت الهادر الذي تنطلق منه، آيات من القرآن، يقطعها بين حين وحين صوت حارس الزنزانة ناصحا له بذكر الله قبل الموت القريب.غاب الصوتان، صوت السجان والمقريء، وامتدت يد رقيقة الى جبينه، تمسحه برفق وحنان.



يد يعرفها، ولا يدري كيف لمحها من خلف العصابة السوداء التي تغطي عينيه.كيف أهتدت الى مكا ......





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